В Омске освободят от туристического налога две категории гостей города

Сейчас от обязанности доплачивать за проживание в гостиницах освобождены инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны, Герои России, СССР или Труда, ветераны боевых действий и ряд других категорий граждан. Кроме того, местные власти имеют право добавлять в этот список своих кандидатов.