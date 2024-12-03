В Омске освободят от туристического налога две категории гостей города

Мэрия подготовила поправки к недавно принятому закону о туристическом налоге. В них, как стало известно порталу Om1.ru, идёт речь о расширении количества людей, с которых налог брать не будут.
Сейчас от обязанности доплачивать за проживание в гостиницах освобождены инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны, Герои России, СССР или Труда, ветераны боевых действий и ряд других категорий граждан. Кроме того, местные власти имеют право добавлять в этот список своих кандидатов.
Омская мэрия предлагает дополнительно освободить от туристического налога несовершеннолетних спортсменов, прибывающих в Омск ради участия в спортивных мероприятиях, и людей, сопровождающих инвалидов I и II групп, детей-инвалидов и инвалидов детства.
Соответствующее предложение уже направлено в финансово-бюджетный комитет Омского горсовета.