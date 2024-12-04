Россия опережает НАТО в производстве оружия для конфликта на Украине

Несмотря на то что оборонный бюджет НАТО в 10 раз превышает российский, новый отчет SIPRI наглядно демонстрирует, что Североатлантический альянс в условиях кризиса не способен превратить свою финансовую мощь в огневую, пишет Джон Псаропулос в статье для Al Jazeera.

Источник: РИА "Новости"

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Новое исследование Стокгольмского международного института по изучению проблем мира (SIPRI) показывает, что в прошлом году выручка крупнейших российских оборонных подрядчиков превзошла выручку их «коллег» из США и Европы, говорится в статье.

Российские компании увеличили производство оружия более эффективно, чем их западные конкуренты. Резко возросшая выручка российских фирм, в отличие от американских, обусловлена ростом производства такого оружия, как ракеты, самолеты и БПЛА.

Цифры, опубликованные 2 декабря в ежегодном отчете SIPRI о 100 крупнейших оборонных компаниях, вызывают вопросы о способности Запада поставлять Украине оружие.

Согласно отчету, ведущие оборонные компании России в 2023 году добились роста выручки на 40%, в то время как выручка ведущих американских и европейских оборонных подрядчиков повысилась всего на 2,5% и 0,2% соответственно. Для сравнения, средний мировой показатель за указанный период составил 4,2%.

При этом номинальный оборот у ведущих американских и европейских оборонных подрядчиков был гораздо больше, чем у российских: 317 млрд и 133 млрд долларов соответственно против 25,5 млрд долларов у России.

Таким образом, в SIPRI пришли к выводу, что Россия более эффективно использует свою экономику в военных целях, чтобы справиться с проблемами поставок на фронте.

В сотню лучших военных подрядчиков, по данным SIPRI, вошли только две российские компании: государственная корпорация «Ростех», чьи дочерние компании производят самолеты, броню и электронику, и «Объединенная судостроительная корпорация» — они были единственными, кто опубликовал финансовую отчетность за прошлый год.

По словам Джозефа Фитсанакиса, профессора по вопросам разведки и безопасности в Университете Прибрежной Каролины, российское военное производство, как бы ни было трудно в это поверить, сейчас опережает производство в США и всех государств-членов НАТО вместе взятых.

Россия просто обязана была это сделать, если намерена превзойти военную поддержку, оказываемую Украине. Такие гигантские расходы, по сути, создали военную экономику, которая предотвратила начало масштабной экономической рецессии. Джозеф Фитсанакис профессор по вопросам разведки и безопасности в Университете Прибрежной Каролины

В апрельском отчете SIPRI говорится, что в прошлом году Россия увеличила свои военные расходы на 24% до 109 млрд долларов, что составляет 5,9% ее ВВП. Это может показаться невысокой суммой, но военные расходы НАТО в среднем равняются 1,9% ВВП.

Кроме того, почти половина экономического роста России приходится на оборону. По оценкам Банка Финляндии, в 1-й половине 2023 года на долю оборонных компаний пришлось 40% экономического роста в России, что делает этот сектор экономики самым высокоэффективным.

С начала 2024 года совокупные расходы России на оборону и безопасность подскочили еще на 70% и оцениваются в 157 млрд долларов. Со следующего года и, возможно, до 2027 года ожидается их рост еще 25%.

По мнению министра обороны США Ллойда Остина, Россия только на конфликт на Украине потратила в общей сложности 200 млрд долларов.

Хотя оборонные расходы НАТО в размере 1,341 трлн долларов затмевают расходы России, они кажутся неэффективными и не способны в кризисной ситуации превратить финансовые возможности в огневую мощь.