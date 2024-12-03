Двухэтажный поезд из Челябинска в Москву отправится 13 декабря

О запуске двухэтажного поезда стало известно в середине октября. Как утверждалось, обновление железнодорожного состава связано прежде всего с ростом спроса на наземные перевозки и увеличением пассажиропотока на этом направлении. В настоящее время в стране по 23 маршрутам курсирует 32 пары двухэтажных поездов. За девять месяцев этого года «двухэтажки» перевезли 10,9 млн пассажиров.