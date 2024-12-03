Чебан: Молдова на 80% обеспечена газом в новом отопительном сезоне

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Молдова обеспечена природным газом на декабрь и январь, а компания-поставщик на данный момент занимается закупками на февраль и март. Об этом сообщил врио главы АО «Молдовагаз» Вадим Чебан в ходе публичных дебатов в парламенте по газовому кризису.
Он сообщил, что для обеспечения потребителей в нынешнем отопительном сезоне с октября по март, согласно расчетам, всего необходимо около 725 миллионов кубометров природного газа.
«Сейчас мы обеспечены на 80%, закуплено 563 миллиона кубометров для потребности до января. В настоящий момент мы находимся на стадии закупок на февраль. Нам необходимо закупить 78 миллионов кубометров на февраль и 85,4 миллиона кубометров для покрытия потребления в марте».
Он пояснил, что в мае компанией было проведено три неудачных тендера, поскольку никто на рынке не мог предложить достаточного объема, а последующие предложения оказались дороже по сравнению с тарифом, который был установлен на тот момент. По этой причине закупки возобновились в июле.
Еще в октябре специалисты отмечали тенденции стабилизации на газовом рынке, однако в начале ноября произошел резкий рост международных котировок на 25 процентов. Чебан объяснил это резким ростом спроса на газ со стороны энергетических компаний, которые не могли производить электричество, используя возобновляемые источники энергии из-за безветренной погоды и низкого уровня воды в реках.
Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы одобрило новый тариф на газ на своем заседании в пятницу, 29 ноября. Вместо запрошенных ранее АО «Молдовагаз» 16,17 лея за кубометр газа для бытовых потребителей агентство утвердило тариф в 15,5 лея (без учета НДС). Таким образом, он вырос на 27,6% — с 12,15 до 15,5 лея за кубометр без учета НДС, или 16,74 лея с НДС.