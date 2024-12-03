Чебан: Молдова на 80% обеспечена газом в новом отопительном сезоне

Он пояснил, что в мае компанией было проведено три неудачных тендера, поскольку никто на рынке не мог предложить достаточного объема, а последующие предложения оказались дороже по сравнению с тарифом, который был установлен на тот момент. По этой причине закупки возобновились в июле.