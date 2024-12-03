Рост тарифа на вывоз мусора в Астане: на что пойдут миллиарды тенге

«Тот тариф, который планируется к утверждению, является высоким. Увеличение тарифа в три раза ударит по карманам жителей столицы. Более конкретный и четкий комментарий можем дать после того, как мы увидим всю структуру расчета данного тарифа: его доходную и расходную части с подтверждающими документами. На сегодняшний день в городе около одного миллиона плательщиков. Это мы не берем в расчет юридические лица. Это около одного миллиарда выручки в месяц. Это немаленькие суммы. Соответственно, необходимо более четко расходную, доходную части посмотреть и уже оттуда отталкиваться».