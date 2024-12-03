Трассы Новосибирской области чистили от снега 596 единиц техники

Новосибирские дорожники готовят проезжие части к непогоде. Так на трассах Новосибирской области задействовали 596 единиц снегоуборочных машин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ТУАД.
— Ночью вывели на региональные трассы 338 КДМ, 63 автогрейдера, 195 тракторов и погрузчиков со снегоуборочным оборудованием. Техника работает в населенных пунктах, через которые проходят областные дороги, выполняет патрульную очистку трасс, обрабатывает дороги песко-соляной смесью, реагентами, — информируют в пресс-службе.
Дороги муниципального и межрегионального значения составляют 13 тысяч километров. В случае, если погодные условия ухудшатся, на дороги выведут до 1 367 снегоуборочных машин.