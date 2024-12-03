Трассы Новосибирской области чистили от снега 596 единиц техники

— Ночью вывели на региональные трассы 338 КДМ, 63 автогрейдера, 195 тракторов и погрузчиков со снегоуборочным оборудованием. Техника работает в населенных пунктах, через которые проходят областные дороги, выполняет патрульную очистку трасс, обрабатывает дороги песко-соляной смесью, реагентами, — информируют в пресс-службе.