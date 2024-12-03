Власти рассказали, какое будущее ждет общественный транспорт Краснодара

В Краснодаре трамвай остается самым популярным видом транспорта. Продолжается реализация концессионного соглашения с ООО «Синара-ГТР Краснодар» по строительству новых путей протяженностью 35,6 км. Город в этом году получил 40 новых вагонов, 20 из которых уже работают на городских маршрутах. До конца этого года планируется заключить контракт на проектирование трамвайной линии в микрорайон Гидростроителей, предусматривающей в том числе реконструкцию части ул. Автолюбителей.