Власти рассказали, какое будущее ждет общественный транспорт Краснодара

В Краснодаре обсудили планы по развитию транспортной инфраструктуры в 2024 году. Совещание проводил заместитель главы города Владимир Архипов, принимал участие в обсуждении зампред Общественного совета при Минтрансе России Илья Зотов, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Архипов отметил, что в городе проводится большая работа по обновлению подвижного состава, поэтапному переводу маршрутов на брутто-контракты, внедрению выделенных полос. Он добавил, что приоритет на дорогах отдается общественному транспорту, а также развиваются интеллектуальные системы регулирования трафика.
В Краснодаре трамвай остается самым популярным видом транспорта. Продолжается реализация концессионного соглашения с ООО «Синара-ГТР Краснодар» по строительству новых путей протяженностью 35,6 км. Город в этом году получил 40 новых вагонов, 20 из которых уже работают на городских маршрутах. До конца этого года планируется заключить контракт на проектирование трамвайной линии в микрорайон Гидростроителей, предусматривающей в том числе реконструкцию части ул. Автолюбителей.
ИА KrasnodarMedia уже писало, что Краснодарское МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» опубликовало тендер. Разработка проекта финансируется из средств бюджета Краснодара. Стоимость контракта превысила 242,5 млн рублей. Завершить работы планируют к лету 2026 года.
По данным МУП «КТТУ», с 2019 по 2023 годы для закупили 103 трамвая и 72 троллейбуса, из них 50 — с автономным ходом — и 23 электробуса. При этом за полтора года предприятие трижды индексировало заработную плату работникам.
В 2024 ремонт трамвайных путей и контактной сети, модернизацию тяговых подстанций, капремонт трамвайных вагонов и троллейбусов, КТТУ израсходовало более 244 млн рублей собственных средств. В планах — капремонт Западного трамвайного депо.
В течение пяти лет 225 автобусов приобрели коммерческие перевозчики, 23 закуплено этом году для «Кубаньтранс», «Автоальянс» и «Регион-Транс».
Как рассказали на совещании, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году оборудовали 40 остановок, в планах на 2025 год установить еще 25.
В завершении мобильное приложение «Транспорт Краснодара онлайн».Это позволит пассажирам вносить предложения по работе общественного транспорта. Илья Зотов предложил добавить опцию ставить оценки перевозчику как в такси, чтобы улучшить коммуникацию с горожанами. По словам зампреда Общественного совета при Минтрансе, такая система имеет положительные результаты в других городах страны.