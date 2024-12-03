Автоспеццентр: ключевая ставка и утильсбор обвалили авторынок РФ на 30%

Уже сейчас очевидно, что первый квартал следующего года будет хуже, чем аналогичный в этом году. Мы будем принимать меры не на повышение продаж, а на снижение затрат, несмотря на то, что в финансовом плане мы устойчивая группа", — говорит Тюктеев.