Власти Красноярского края ограничат продажу алкоголя

Они посетили восемь точек — в Советском, Ленинском, Кировском, Свердловском и Железнодорожном районах — и в каждой продавцы говорили, что ничего не слышали о «Честном знаке» и никто из покупателей о нем никогда не спрашивал. Когда журналисты объяснили, о чем речь, в четырех магазинах дали их отсканировать, а в четырех других сказали, что оторвали их и на эту тему лучше говорить с руководством.