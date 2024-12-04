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Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 4 декабря

Нацбанк Беларуси уменьшил курс евро и курс доллара, но увеличил курс российского рубля на 4 декабря, среду.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк скорректировал курсы валют на 4 декабря 2024 года, среду. Так, уменьшены курсы доллара и евро, но увеличен курс российского рубля.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на среду, 4 декабря, Национальный банк определил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,5227 белорусского рубля, 1 евро — 3,7119 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3167 белорусского рубля.

В сравнении с валютными курсами, установленными на вторник, 3 декабря, курс доллара и курс евро понижены, а курс российского рубля немного увеличен. Ощутимее других валютных курсов изменен курс американской валюты.

В денежном выражении на 4 декабря, среду, валютные курсы изменились на следующие суммы: курс 1 доллара США потерял 0,0082 белрубля, курс 1 евро уменьшился на 0,0052 белрубля, а курс 100 российских рублей вырос на 0,0073 белрубля.

Тем временем авиакомпания «Победа» снова начнет летать в Минск весной 2025 года.