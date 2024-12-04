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Курс гривны к доллару достиг нового максимума

Курс был поднят до 41,6972 гривны за доллар.

Источник: Аргументы и факты

Национальный банк Украины (НБУ) продолжает последовательное повышение официального курса гривны к доллару.

По итогам торгов на межбанковском рынке курс был поднят с 41,6461 гривны за доллар до 41,6972 гривны.

При этом объем спроса на доллар уменьшился с 256 миллионов долларов до 243,7 миллиона, в то время как продажи Нацбанка из золотовалютных резервов оставались стабильными. Это свидетельствует о намерении Национального банка продолжить девальвацию гривны.

Ранее НБУ предложил заменить копейки новыми монетами, которые называются «шаг». «Шагом» в XVI—XVII веках назывались мелкие монеты, ходившие на территории нынешней Украины, а также в период Гражданской войны в России.