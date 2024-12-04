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В мэрии Новосибирска рассказали, как планируют достроить станцию метро «Спортивная»

НОВОСИБИРСК, 4 декабря, ФедералПресс. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса планирует взять на себя контролирующие обязанности по достраиванию станции метро «Спортивная» и заключить новый контракт с другим подрядчиком. Об этом «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе администрации.

Источник: Агентство «Москва»

«Заключить муниципальный контракт со специализированной организацией без проведения конкурсных процедур на выполнение работ», — говорится в ответе.

Также планируется завершить оставшиеся работы по инженерным системам и по конструкциям платформенных дверей станции. Отмечается, что департамент будет вести постоянный контроль выполнения работ.

Сейчас для обеспечения безопасности проезда и сохранения целостности оборудования Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Новосибирска (далее КЧС) приняла решение о проведении вышеуказанных работ в режиме «Повышенная готовность».

«В настоящее время ведется подготовка к заключению контракта с единственным исполнителем для того, чтобы работы именно в части обеспечения безопасности движения поездов были выполнены уже в ближайшее время», — пояснили в мэрии.

При этом основные работы по завершению строительства станции проведут уже в следующем году — после того, как сметная документация получит положительное заключение Главгосэкспертизы.

Напомним, в Новосибирске подрядчика станции метро «Спортивная» обязали заплатить долг.

строительство