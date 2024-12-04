В мэрии Новосибирска рассказали, как планируют достроить станцию метро «Спортивная»

«Заключить муниципальный контракт со специализированной организацией без проведения конкурсных процедур на выполнение работ», — говорится в ответе.
Также планируется завершить оставшиеся работы по инженерным системам и по конструкциям платформенных дверей станции. Отмечается, что департамент будет вести постоянный контроль выполнения работ.
Сейчас для обеспечения безопасности проезда и сохранения целостности оборудования Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Новосибирска (далее КЧС) приняла решение о проведении вышеуказанных работ в режиме «Повышенная готовность».
«В настоящее время ведется подготовка к заключению контракта с единственным исполнителем для того, чтобы работы именно в части обеспечения безопасности движения поездов были выполнены уже в ближайшее время», — пояснили в мэрии.
При этом основные работы по завершению строительства станции проведут уже в следующем году — после того, как сметная документация получит положительное заключение Главгосэкспертизы.
Напомним, в Новосибирске подрядчика станции метро «Спортивная» обязали заплатить долг.