Во всем виноваты долги: на судне отключили электричество во Владивостоке

На судне «Один», пришвартованном на причале в порту на Эгершельде во Владивостоке, отключили электроснабжение. В связи с этим члены экипажа замерзают, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на «Вести: Приморье».
По словам моряков, судовладелец задолжал арендную плату пирса, и морякам приходится отогреваться самостоятельно. Прокуратура даст оценку соблюдению трудового законодательства, организации безопасной стоянки судна, а также законности прекращения подачи электроэнергии. Проводится проверка.
Напомним, что в 2021 году владелец судна задолжал более 8,5 миллионов рублей.
Ранее «КП» писала, что шторм выбросил на мель рыболовный сейнер.