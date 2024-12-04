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Во всем виноваты долги: на судне отключили электричество во Владивостоке

Во Владивостоке моряков оставили без электричества из-за долгов.

На судне «Один», пришвартованном на причале в порту на Эгершельде во Владивостоке, отключили электроснабжение. В связи с этим члены экипажа замерзают, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на «Вести: Приморье».

По словам моряков, судовладелец задолжал арендную плату пирса, и морякам приходится отогреваться самостоятельно. Прокуратура даст оценку соблюдению трудового законодательства, организации безопасной стоянки судна, а также законности прекращения подачи электроэнергии. Проводится проверка.

Напомним, что в 2021 году владелец судна задолжал более 8,5 миллионов рублей.
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ЖКХ