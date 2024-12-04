В Хабаровском крае облегчат налоговую жизнь предпринимателям

С 1 января 2025 года в Хабаровском крае начнет работать новый налоговый режим — автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН), сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Он избавит предпринимателей от сложной отчетности, а налоги будут рассчитываться автоматически. Новый закон о введении этого режима поддержал губернатор Дмитрий Демешин.
АУСН уже два года тестируется в нескольких регионах России — Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Теперь Хабаровский край присоединился к эксперименту, чтобы облегчить работу малого бизнеса.
АУСН — это система, при которой предпринимателям не нужно заполнять множество отчетов, а налоги рассчитываются автоматически.
«Отчетность почти полностью отменяется, а переход на АУСН — дело добровольное. Мы рассчитываем, что в крае на первом этапе режимом воспользуются около тысячи предпринимателей из девяти тысяч потенциальных», — сообщили в министерстве экономического развития края.
Новая система подойдет особенно начинающим бизнесменам, так как снимает необходимость нанимать бухгалтера или тратить время на ведение учета.
У АУСН две налоговые ставки:
8% — если считать только доходы;
20% — если учитывать доходы за вычетом расходов.
При этом пользователи АУСН освобождаются от уплаты страховых взносов за сотрудников и за себя. Эти расходы берет на себя государство, а пенсионные и социальные права работников сохраняются. Режим доступен не всем. У бизнеса должны выполняться следующие условия:
— не больше 5 сотрудников;
— доход не превышает 60 млн рублей в год;
— основные средства оцениваются максимум в 150 млн рублей;
— зарплаты выплачиваются только через банк.
Также те, кто выберет АУСН, не смогут использовать другие налоговые режимы.
Система максимально автоматизирована: все делается через «Личный кабинет налогоплательщика». Это означает, что предпринимателям не нужно подавать 10 видов отчетов, включая налоговые и связанные с социальными фондами.
«Новая система снизит непроизводственные издержки бизнеса и переведет все процессы в онлайн», — отмечают в министерстве.
Подключиться к АУСН можно будет с 1 января 2025 года, выбрав любой месяц для перехода. Для этого достаточно отправить уведомление через «Личный кабинет» или банк. Новый налоговый режим призван упростить жизнь предпринимателей, оставив им больше времени на развитие бизнеса.