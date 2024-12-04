Большое Голоустное Иркутского МО вводит туристический налог с 2025 года

Напомним, что ранее туристический налоги ввели в Усть-Илимске и Усолье-Сибирском. В Усть-Илимске налоговая ставка составит 1% от размера платы за суточное проживание в гостинице. Постепенно ее будут увеличивать. В 2029 году она вырастет до 5%. В Усолье-Сибирском минимальная сумма туристического налога составит 100 рублей в сутки.