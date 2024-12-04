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Большое Голоустное Иркутского МО вводит туристический налог с 2025 года

Также сбор введен на территории еще пяти поселений муниципального округа.

Источник: IrkutskMedia.ru

С 1 января 2025 года будет введён туристический налог на территории шести поселений Иркутского муниципального округа. Речь идёт о Большой Речке, Большом Голоустном, а также Молодёжном, Уриковском, Хомутовском и Ушаковском муниципальных образованиях. Об этом сообщил первый заместитель мэра района Игорь Жук, пишет ИА IrkutskMedia.

По его словам, минимальный размер туристического налога составит 100 рублей в сутки. Кроме того, возможность введения подобного налога обсуждают ещё четыре поселения округа, в том числе Листвянка.

Жук отметил, что введение туристического налога является полномочиями поселений территории. С 1 декабря 2026 года эти полномочия перейдут Иркутскому муниципальному округу, сообщает «Интерфакс».

Напомним, что ранее туристический налоги ввели в Усть-Илимске и Усолье-Сибирском. В Усть-Илимске налоговая ставка составит 1% от размера платы за суточное проживание в гостинице. Постепенно ее будут увеличивать. В 2029 году она вырастет до 5%. В Усолье-Сибирском минимальная сумма туристического налога составит 100 рублей в сутки.

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