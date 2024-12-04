Челябинск попал в лидеры страны по росту предложений съемного жилья

Исследование рынка по итогам ноября по данному вопросу провели аналитики сервиса «Яндекс Аренда». Как пишет «Коммерсант», ссылаясь на результаты данного среза, в пятерку мегаполисов по темпам роста предложений съемного жилья попали Ростов-на-Дону, Воронеж, Челябинск, Красноярск и Краснодар.
Челябинск в рейтинге разместился на третьей позиции. За месяц число предложений по аренде жилья в южноуральском мегаполисе увеличилось на 27,4%.
Эксперты считают, что нынешний рост числа предложений на рынке съемного жилья был обусловлен появлением на рынке большего числа инвестиционных квартир, которые вывели из категорий новостроек в категорию жилья для сдачи в аренду.