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Челябинск попал в лидеры страны по росту предложений съемного жилья

Составлен «арендный» рейтинг российских городов-миллионников.

Исследование рынка по итогам ноября по данному вопросу провели аналитики сервиса «Яндекс Аренда». Как пишет «Коммерсант», ссылаясь на результаты данного среза, в пятерку мегаполисов по темпам роста предложений съемного жилья попали Ростов-на-Дону, Воронеж, Челябинск, Красноярск и Краснодар.

Челябинск в рейтинге разместился на третьей позиции. За месяц число предложений по аренде жилья в южноуральском мегаполисе увеличилось на 27,4%.

Эксперты считают, что нынешний рост числа предложений на рынке съемного жилья был обусловлен появлением на рынке большего числа инвестиционных квартир, которые вывели из категорий новостроек в категорию жилья для сдачи в аренду.

экономика
недвижимость