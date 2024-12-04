Казахстанские порты Актау и Курык продолжают модернизацию

В порту Курык запущен новый зерновой терминал мощностью 1 млн тонн в год. В этом году отправлено 2 800 тонн ячменя в Иран. В мае 2024 года был запущен терминал «Ерсай», из которого в Узбекистан отправлено 153 крупногабаритных груза. Также в порту Курык была внедрена система управления движением судов (СУДС) для обеспечения безопасного передвижения морских судов.