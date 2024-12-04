Казахстанские порты Актау и Курык продолжают модернизацию

В этом лично убедился председатель комитета железнодорожного и морского транспорта министерства транспорта Казахстана Жанибек Тайжанов, совершивший инспекционную поездку.
В Актау на строительной площадке будущего контейнерного хаба ведется завоз и уплотнению грунте, работает более 20 единиц специальной техники. Инвестор проекта —китайская портовая компания «Port Lianyungang Group». Завершение проекта планируется в следующем 2025 году. Его реализация позволит увеличит пропускную способность до 240 тысяч ДФЭ (контейнерных эквивалентов) в год. Также здесь модернизированы перегрузочные мощности: закуплены 4 погрузчика и кран на 63 тонны.
Ожидается, что в следующем году начнутся работы по дноуглублению акватория порта Актау.
В порту Курык запущен новый зерновой терминал мощностью 1 млн тонн в год. В этом году отправлено 2 800 тонн ячменя в Иран. В мае 2024 года был запущен терминал «Ерсай», из которого в Узбекистан отправлено 153 крупногабаритных груза. Также в порту Курык была внедрена система управления движением судов (СУДС) для обеспечения безопасного передвижения морских судов.
За 10 месяцев 2024 года через порт Актау перевезено 4,2 млн тонн груза, а перевозки через паромный комплекс Курык выросли на 22% и составили 23 134 единицы. Все эти проекты укрепляют позиции Казахстана в международной логистике и способствуют развитию Транскаспийского маршрута, отмечает пресс-служба министерства транспорта.
По словам Жанибека Тайжанова, внимание Минтранса сфокусировано на увеличении объемов перевозки зерна и контейнеров через морские порты.