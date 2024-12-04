В Енисейской Сибири наблюдается бум индивидуального строительства

Статистики отметили, что настоящий бум строительства частных домов наблюдается в Туве. За девять месяцев 2024 года появилось 290 тысяч новых квадратных метров такого жилья. Это почти в два с половиной раза больше, чем за такой же отрезок времени 2023 года.