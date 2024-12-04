В Енисейской Сибири наблюдается бум индивидуального строительства

Жители Енисейской Сибири стали чаще строить индивидуальные дома, чем покупать готовые квартиры. Этой тенденцией поделились 3 декабря в Красноярскстате.
Статистики отметили, что настоящий бум строительства частных домов наблюдается в Туве. За девять месяцев 2024 года появилось 290 тысяч новых квадратных метров такого жилья. Это почти в два с половиной раза больше, чем за такой же отрезок времени 2023 года.
В Красноярском крае и Хакасии стали возводить на 10% больше частных домов по сравнению с прошлым годом. Правда, для края и республики этот показатель в квадратных метрах отличается: жители Красноярья построили для себя более чем 650 тысяч «квадратов» жилплощади, а соседнего региона — всего 206 тысяч.