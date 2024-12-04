Доступ к некоторым тяжелым производствам могут разрешить с 16 лет

Соответствующие изменения предложил внести Минпромторг. Речь идет о постановлении правительства с перечнем работ, на которых запрещается труд несовершеннолетних. Инициатива призывает разрешить доступ к некоторым производствам подростам с 16 лет. Об этом говорится в списке ответов ведомства на вопросы к правчасу по теме повышения роли системы среднего профессионального образования в кадровом обеспечении отраслей производства.