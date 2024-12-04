Доступ к некоторым тяжелым производствам могут разрешить с 16 лет

Труд несовершеннолетних могут разрешить использовать на некоторых производствах с тяжелой работой, вредными и опасными условиям труда. Подробности передает ТАСС.
Соответствующие изменения предложил внести Минпромторг. Речь идет о постановлении правительства с перечнем работ, на которых запрещается труд несовершеннолетних. Инициатива призывает разрешить доступ к некоторым производствам подростам с 16 лет. Об этом говорится в списке ответов ведомства на вопросы к правчасу по теме повышения роли системы среднего профессионального образования в кадровом обеспечении отраслей производства.
«Указанный перечень не предполагает снижение возраста специалистов на рынке в рамках проекта “Профессионалитет” и проведенную за 20 лет модернизацию рабочих мест», — указано в документе.
Если работодатель сможет создать для молодых людей безопасные условия и проведет аттестацию, то он должен получить право принимать на работу несовершеннолетних граждан. Так можно будет оформлять оплачиваемую практику со студентами, которые обучаются в профессиональных учреждениях, отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что на рынке труда наблюдается острый дефицит кадров. Эксперты отмечают и новые тенденции, например, работодатели начали активнее привлекать пенсионеров и студентов.