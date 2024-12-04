В Омске назвали аутсайдеров среди УК по зимней уборке

Директор департамента контроля горадминистрации Марк Рогозин представил список управляющих компаний, которые не справляются с уборкой снега. Обсуждение прошло на совещаниях в Центральном и Советском округах.
Всю зиму ведомство будет собирать представителей хозяйствующих субъектов, в том числе и коммерческих организаций. Это позволит проработать каждый факт нарушения зимнего содержания территорий, а также более оперативно принимать меры по их устранению.
Согласно прошлогодней статистике, в список аутсайдеров попали управляющие компании «Новая волна», «Управляющая компания на Нахимова», «Солнечный город», «Уют-центр» и «Полёт». Эти организации чаще других получали протоколы о нарушениях, за которыми следовали штрафы. В этом году нарушения продолжают фиксироваться.
«Своевременная очистка территорий и кровель жилых домов от снега и наледи, содержание тротуаров, пешеходных дорожек, проездов на придомовой территории, уборка и вывоз снега — всё это входит в обязанности управляющих компаний, ТСЖ, однако не все готовы своевременно эту работу проводить. Многие из них исправляют ситуацию только после получения предписания от департамента контроля, неисполнение которого будет стоить им нескольких десятков тысяч рублей штрафа», — отмечает директор департамента контроля Марк Рогозин.
Представителям УК рекомендовали обрабатывать песком и солью тротуары, дворовые проезды, выходы из подъездов и подходы к коммерческим организациям, которые располагаются на первых этажах в многоэтажных домах. Кроме того, в связи с наступлением оттепели, хозяйствующим субъектам напомнили про наледь на крышах. Необходимо оперативно выставить ограждения или сигнальные ленты, после чего проводить работу по уборке наледи. Наказанием за несоблюдение этих обязанностей является штраф до 20 тысяч рублей, а также возможна дисквалификация для должностных лиц сроком до трёх лет.
Применение санкций в виде денежного наказания или даже дисквалификации должностных лиц сроком до трёх лет, что диктует ст. 9.5 КоАП РФ, не сама цель, объясняют в департаменте контроля. Важно наладить своевременную работу по зимнему содержанию территорий, что позволит избежать травм и несчастных случаев. Управляющим компаниям также рекомендовано проработать вопрос с коммерческими объектами, которые арендуют помещения на первых и цокольных этажах в многоэтажках, объединив полномочия.