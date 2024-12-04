В Омске назвали аутсайдеров среди УК по зимней уборке

Представителям УК рекомендовали обрабатывать песком и солью тротуары, дворовые проезды, выходы из подъездов и подходы к коммерческим организациям, которые располагаются на первых этажах в многоэтажных домах. Кроме того, в связи с наступлением оттепели, хозяйствующим субъектам напомнили про наледь на крышах. Необходимо оперативно выставить ограждения или сигнальные ленты, после чего проводить работу по уборке наледи. Наказанием за несоблюдение этих обязанностей является штраф до 20 тысяч рублей, а также возможна дисквалификация для должностных лиц сроком до трёх лет.