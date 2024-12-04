В Екатеринбурге построят крупнейший акватермальный комплекс в России

Выездное совещание по вопросам развития оздоровительного и медицинского туризма в Екатеринбурге накануне, 3 декабря, провел глава города Алексей Орлов.
Депутаты, представители мэрии, предпринимательского сообщества и медицинских организаций собрались на площадке бывшего ТРЦ «КомсоМолл» на дублере Сибирского тракта, где в ближайшем будущем должен появиться термальный курорт «Баденленд». Он займет площадь в 90 тысяч квадратных метров и станет одним из самых больших акватермальных развлекательных комплексов в России.
«С января по сентябрь 2024 года Екатеринбург с туристическими целями посетили 1 миллион 470 тысяч человек. Это на 18% больше, чем за девять месяцев 2023 года», — отметил Орлов и назвал лечебно-оздоровительный туризм очень перспективным направлением.