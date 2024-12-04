В Екатеринбурге построят крупнейший акватермальный комплекс в России

«С января по сентябрь 2024 года Екатеринбург с туристическими целями посетили 1 миллион 470 тысяч человек. Это на 18% больше, чем за девять месяцев 2023 года», — отметил Орлов и назвал лечебно-оздоровительный туризм очень перспективным направлением.