Курсы валют на 4 декабря, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть во вторник выросли, но оставались в довольно узком диапазоне на фоне осторожности трейдеров в ожидании заседания ОПЕК+, передает Investing.com. Фьючерсы на Brent подорожали 1,02%, до 72,56 доллара за баррель к 14:33 Аст., а WTI прибавила 1,09%, до 68,86 доллара после символического прироста в понедельник.
Металлы: котировки фьючерсов на золото снизились во время европейской сессии во вторник, сообщает Investing.com. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в феврале торговались по цене 2,661,81 доллара за тройскую унцию, опустившись на 0,12% на 17:35 Аст.. Фьючерс на серебро с поставкой в марте вырос на 1,45%, достигнув отметки 31,31 доллара за тройскую унцию.
Криптовалюта: по данным портала Coinmarketcap.com, на 21:45 аст bitcoin торговался по 95 114,45 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подешевела на 1,47%, а ее капитализация составила 1,88 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 563,4 долларов, понизившись в цене на 1,83%. Капитализация этой криптовалюты составила 429,1 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,44 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 4 декабря. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 3 декабря, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 Аст 3 декабря.
1 австралийский доллар 339,33 тенге.
1 азербайджанский манат 308,65 тенге.
10 армянский драм 13,13 тенге.
1 белорусский рубль 160,48 тенге.
1 бразильский реал 86,33 тенге.
10 венгерских форинтов 13,33 тенге.
1 гонконгский доллар 67,21 тенге.
1 грузинский лари 186,85 тенге.
1 датская крона 73,76 тенге.
1 дирхам ОАЭ 142,44 тенге.
1 доллар США 523,17 тенге.
1 евро 550,06 тенге.
1 индийская рупия 6,18 тенге.
1000 иранский риал 12,5 тенге.
1 канадский доллар 372,73 тенге.
1 китайский юань 71,81 тенге.
1 кувейтский динар 1702,09 тенге.
1 кыргызский сом 6,03 тенге.
1 малазийский ринггит 117,12 тенге.
1 мексиканский песо 25,68 тенге.
1 молдавский лей 28,71 тенге.
1 норвежская крона 47,28 тенге.
1 польский злотый 128,16 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 139,25 тенге.
1 российский рубль 4,93 тенге.
1 СДР 687,82 тенге.
1 сингапурский доллар 388,83 тенге.
1 таджикский сомони 48,22 тенге.
1 тайский бат 15,18 тенге.
1 турецкая лира 15,06 тенге.
100 узбекских сумов 4,08 тенге.
1 украинская гривна 12,53 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 662,59 тенге.
1 чешская крона 21,81 тенге.
1 шведская крона 47,56 тенге.
1 швейцарский франк 591,02 тенге.
1 южноафриканский ранд 28,87 тенге.
100 южнокорейских вон 37,29 тенге.
1 японская иена 3,49 тенге.