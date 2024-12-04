Курсы валют на 4 декабря, цены на нефть и металлы

Металлы: котировки фьючерсов на золото снизились во время европейской сессии во вторник, сообщает Investing.com. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в феврале торговались по цене 2,661,81 доллара за тройскую унцию, опустившись на 0,12% на 17:35 Аст.. Фьючерс на серебро с поставкой в марте вырос на 1,45%, достигнув отметки 31,31 доллара за тройскую унцию.