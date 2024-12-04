В Свердловской области снизился уровень кадрового дефицита

При этом в Свердловская область испытывает дефицит кадров в некоторых сферах. Наиболее сильно нехватка кадров выражена в отраслях розничной торговли, медицины и фармацевтики, производства и сервисного обслуживания, рабочего персонала, а также строительства и недвижимости. В этих областях соотношение вакансий к резюме варьируется от 1,1 до 2,1 единицы.