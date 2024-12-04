В Свердловской области снизился уровень кадрового дефицита

В Свердловской области аналитики фиксируют тенденцию к снижению уровня кадрового голода. К такому выводу пришли эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проанализировав соотношение открытых резюме к вакансиям в регионе на ноябрь.
По результатам месяца, на одну вакансию в среднем приходится три резюме. Этот показатель является самым высоким в 2024 году. При этом нормой является показатель в диапазоне от четырех до 7,9 единиц.
— Выравнивание индекса связано, прежде всего, с ростом активности соискателей. В Свердловской области за одиннадцать месяцев этого года объем открытых и обновленных резюме вырос на +19% к прошлому [2023 году], — отметила директор платформы на Урале Оксана Сидлецкая.
Отметим, в январе этого года на одну вакансию в регионе приходилось 2,2 резюме. Так, к ноябрю показатель вырос на 0,8 единицы. В России же на ноябрь-месяц индекс соотношения открытых вакансий к резюме достиг 4,2 единиц, что соответствует нормальному диапазону.
При этом в Свердловская область испытывает дефицит кадров в некоторых сферах. Наиболее сильно нехватка кадров выражена в отраслях розничной торговли, медицины и фармацевтики, производства и сервисного обслуживания, рабочего персонала, а также строительства и недвижимости. В этих областях соотношение вакансий к резюме варьируется от 1,1 до 2,1 единицы.