Малый бизнес Хабаровского края налоги будет платить по-новому

Для предпринимателя будет достаточно внести 8% или 20% единого налога, при этом не нужно будет платить налог на прибыль и НДС, и даже страховые взносы. Именно это делает АУСН особенно привлекательной, поскольку работодатели смогут вывести из «тени» своих неофициальных работников и не платить лишнего. Что касается НДФЛ с их зарплат, то он будет удерживаться, но заниматься его уплатой будут банки, а не специально нанятый бухгалтер.