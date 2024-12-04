Малый бизнес Хабаровского края налоги будет платить по-новому

Малый бизнес Хабаровского края с января следующего года получит возможность перейти на новую систему налогообложения. Обязательные отчисления государству небольшие предприятия смогут производить в упрощённом порядке в автоматическом режиме. Соответствующий закон накануне принял региональный парламент, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Переход на автоматизированную упрощённую систему налогообложения (АУСН) стал возможным благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Его инициировал президент России Владимир Владимирович Путин. В феврале 2022 года порядок АУСН было разрешено вводить регионам пока в порядке эксперимента после принятия федерального закона. Перейти на эту систему в Хабаровском крае Законодательной думе предложил губернатор Дмитрий Демешин. Региональные депутаты поддержали внесённый им законопроект единогласно.
— Система позволит начинающим предпринимателям подавать сведения, минуя сбор порядка десяти форм налоговой отчетности. При этом они также освобождаются от уплаты страховых взносов. Сама ставка налога повышается буквально на два процентных пункта, что компенсирует их экономию на страховых взносах. Региональный бюджет при этом не получает выпадающие доходы, но мы улучшаем комфортность ведения бизнеса для субъектов МСП. Конечно, депутаты поддержали эту инициативу губернатора края, — прокомментировал председатель Законодательной думы Хабаровского края Николай Шевцов.
В краевом Минфине постарались в простой и наглядной форме рассказать о преимуществах АУСН по сравнению с обычной «упрощёнкой», которой пользуются многие малые и средние предприятия нашего региона.
Воспользоваться автоматическим налогообложением могут юридические лица и индивидуальные предприниматели с численностью нанятых работников не более 5 человек и годовым доходом не выше 60 млн рублей. Также они не могут параллельно пользоваться другим специальным налоговым режимом. Зарплата на предприятии должна выплачиваться только в безналичной форме.
Среди главных плюсов АУСН — отсутствие необходимости предоставлять отчётность и оплачивать страховые взносы за сотрудников. При этом пенсионные баллы продолжат начисляться, оплата больничных листов сохранится. Взамен бизнесмены и компании будут платить немного больше налогов, чем при использовании обычной УСН.
Если выбрать систему «Доходы», то ставка налога составит 8% от суммы (вместо 6% при УСН). При выборе системы «Доходы минус расходы» налог будет равен 20% (вместо 15% при УСН).
Для предпринимателя будет достаточно внести 8% или 20% единого налога, при этом не нужно будет платить налог на прибыль и НДС, и даже страховые взносы. Именно это делает АУСН особенно привлекательной, поскольку работодатели смогут вывести из «тени» своих неофициальных работников и не платить лишнего. Что касается НДФЛ с их зарплат, то он будет удерживаться, но заниматься его уплатой будут банки, а не специально нанятый бухгалтер.