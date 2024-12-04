Производитель посуды из Татарстана построит завод в Узбекистане. Об этом в рамках заседания Координационного совета по делам соотечественников при главе республики рассказал министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.
«Наш производитель Kukmara открывает большой завод, чтобы зайти на рынок Узбекистана».
По данным «КП-Казань», завод будет построен в городе Ангрене, что в 100 километрах от столицы Ташкента. По предварительным оценкам, инвестиции составят $5 миллионов. Запуск производства запланирован на 2025 год. На заводе будут производить посуду методом штампования.
Ранее мы сообщали, что иранская компания намерена купить завод холодильников Midea в Татарстане.