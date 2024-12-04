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Производитель посуды из Татарстана построит завод в Узбекистане

Он будет открыт в городе Ангрене.

Источник: Комсомольская правда

Производитель посуды из Татарстана построит завод в Узбекистане. Об этом в рамках заседания Координационного совета по делам соотечественников при главе республики рассказал министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

«Наш производитель Kukmara открывает большой завод, чтобы зайти на рынок Узбекистана».

сказал Коробченко

По данным «КП-Казань», завод будет построен в городе Ангрене, что в 100 километрах от столицы Ташкента. По предварительным оценкам, инвестиции составят $5 миллионов. Запуск производства запланирован на 2025 год. На заводе будут производить посуду методом штампования.

Ранее мы сообщали, что иранская компания намерена купить завод холодильников Midea в Татарстане.