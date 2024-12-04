Производитель посуды из Татарстана построит завод в Узбекистане

По данным «КП-Казань», завод будет построен в городе Ангрене, что в 100 километрах от столицы Ташкента. По предварительным оценкам, инвестиции составят $5 миллионов. Запуск производства запланирован на 2025 год. На заводе будут производить посуду методом штампования.