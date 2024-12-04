Крупный кредитор пермского фармацевта оспаривает его сделки с родственниками

Андрей Годовалов зарегистрировался в качестве ИП в 1998 году. Как индивидуальный предприниматель специализируется на оптовой торговле фармацевтической продукцией. Помимо этого, господин Годовалов пополам с пермским бизнесменом, господином Шавриным, владел зарегистрированным в Москве ООО «Годовалов», которое занималось фармацевтической логистикой, и сетью аптек «Аптека от склада». ООО «Годовалов» признано банкротом, а сеть «Аптека от склада» свернула деятельность. Господин Годовалов добровольно признавал за собой долг в размере 4,27 млрд руб. Иски о самобанкротстве Андрея Годовалова и Николая Шаврина были рассмотрены в марте, предприниматели были признаны краевым арбитражем банкротами.