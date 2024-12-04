Крупный кредитор пермского фармацевта оспаривает его сделки с родственниками

Согласно картотеке суда, оспаривается прошлогодний договор дарения земельного участка площадью 1 тыс. кв. м. в Перми и половина здания, расположенного на нем. Имущество было подарено пермским предпринимателем своему сыну Филиппу.
Также бизнесмен подарил своей супруге Марине в Перми жилой дом площадью 426,1 кв. м. и два участка (оба площадью 1,2 тыс. кв. м.).
Кроме того, кредитор оспаривает перечисление родственникам фармацевта крупных денежных сумм: 1,1 млн руб. дочери Светлане, 2 млн руб. — сыну и 21 млн руб. супруге.
Суд пока не принял к производству заявление ООО «ФК “Пульс”» из-за недочетов.
Андрей Годовалов зарегистрировался в качестве ИП в 1998 году. Как индивидуальный предприниматель специализируется на оптовой торговле фармацевтической продукцией. Помимо этого, господин Годовалов пополам с пермским бизнесменом, господином Шавриным, владел зарегистрированным в Москве ООО «Годовалов», которое занималось фармацевтической логистикой, и сетью аптек «Аптека от склада». ООО «Годовалов» признано банкротом, а сеть «Аптека от склада» свернула деятельность. Господин Годовалов добровольно признавал за собой долг в размере 4,27 млрд руб. Иски о самобанкротстве Андрея Годовалова и Николая Шаврина были рассмотрены в марте, предприниматели были признаны краевым арбитражем банкротами.