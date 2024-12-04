Почему Владивосток притягивает китайских туристов — взгляд с той стороны

Укрепление дружественных отношений с КНР, пожалуй, самой лояльной сегодня к России страной на фоне внешнего давления Запада, привело к росту как экономического, так и культурного сотрудничества между двумя великими державами, что особенно заметно в приграничных регионах. Громадный потенциал при этом имеет туристическая отрасль, особенно если российская сторона сделает всё возможное для того, чтобы сократить формальности при прохождении таможни, и на деле, а не на словах, улучшит инфраструктуру на погранпереходах. А пока мы ждём открытия авиарейсов из Владивостока в Гонконг и Шэньян и запуска морских круизов с заходом в порты Поднебесной, сообщает ИА PrimaMedia.
Генеральный консул КНР в г. Владивостоке Пяо Янфань на встрече с местными журналистами привела показательные данные — с января по октябрь 2024 года товарооборот между нашими составил $202,2 млн, что на 2,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Приморью в этом плане отведена очень важная роль — транспортного коридора.
"2024-й год проходит под знаком 75-летия установления дипломатических соотношений между нашими странами. Это очень урожайный год в плане развития китайско-российских отношений. Я хотела бы особо акцентировать внимание на одну особенность этого процесса. Это то, что мы всегда очень решительно поддерживаем друг друга в вопросах, которые затрагивают наши ключевые интересы. Это суверенитет, безопасность и развитие.
Наше политическое и стратегическое взаимодоверие неуклонно растёт. Мы поддерживаем друг друга в выборе того пути, который отвечает нашим конкретным реалиям. Сотрудничество между двумя странами основывается на принципах равенства, взаимоуважения, взаимной выгоды и обоюдного выигрыша. В настоящее время мы дальше сопрягаем инициативу «Один пояс, один путь» и Евразийский экономический союз", — сказала г-жа Пяо Янфань.
Консульский округ генерального консульства КНР в г. Владивостоке включает пять федеральных субъектов РФ: Приморский и Камчатский края, Сахалинская и Магаданская области, Чукотский автономный округ.
Генконсул считает, что Владивосток (для китайцев более понятно Хайшэньвань — «залив трепанга», прим. ред.) очень привлекательный город для китайских туристов.
«Мы на улицах постоянно видим наших туристов. Они наслаждаются прекрасной природой и знакомятся с богатой городской жизнью. Люди здесь очень доброжелательные. Конечно, есть некоторые замечания. Например, мы слышим, что иногда очень сложно и долго проходить через таможню, оформлять всю эту процедуру. Вместе с тем мы видим, как городские и краевые власти делают много для улучшения инфраструктуры, модернизируют комплексы на границе, повышают квалификацию гидов и тому подобное. В этой работе предела нет. Нужно развивать туристические продукты, максимально использовать цифровые технологии для продвижения. В свою очередь я бы хотела ещё раз прорекламировать туристические поездки в Китай. В нашей стране есть не только мегаполисы, у нас изумительные маленькие городки и посёлки, где можно полностью погрузиться в нашу культуру. В последнее время у нас очень популярен ночной туризм. В Китае сегодня очень безопасно, можно смело гулять ночью, наслаждаться уличной кухней», — рассказала г-жа Пяо Яньфань.
Генконсул подтвердила тенденцию роста интереса к заключению смешанных браков.
«Я тоже визуально вижу много таких смешанных браков. Мой коллега (отвечает за работу визового отдела — примечание) говорит, что к нему часто обращаются наши молодые люди за помощью в оформлении, чтобы сочетаться браком с русскими девушками. И это только радует. Конкретными цифрами мы не владеем, но количество смешанных браков действительно увеличивается», — сказала г-жа Пяо Яньфань.
По её словам, китайских граждан, которые также владеют российскими паспортами, в консульском округе насчитывается порядка около 500 человек.
«Это не много. Они уже либо имеют паспорта российские, либо виды на жительство. Мы получили эту цифру из российских компетентных органов. В целом в нашем консульском округе насчитывается около 8 тысяч китайцев, которые здесь работают. Как правило, это сезонные работники, не постоянно здесь проживающие. Что касается студентов, обучающихся в пяти регионах, — где-то около 3 тысяч. В основном, конечно, во Владивостоке», — отметила Генконсул.