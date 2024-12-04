Почему Владивосток притягивает китайских туристов — взгляд с той стороны

«Мы на улицах постоянно видим наших туристов. Они наслаждаются прекрасной природой и знакомятся с богатой городской жизнью. Люди здесь очень доброжелательные. Конечно, есть некоторые замечания. Например, мы слышим, что иногда очень сложно и долго проходить через таможню, оформлять всю эту процедуру. Вместе с тем мы видим, как городские и краевые власти делают много для улучшения инфраструктуры, модернизируют комплексы на границе, повышают квалификацию гидов и тому подобное. В этой работе предела нет. Нужно развивать туристические продукты, максимально использовать цифровые технологии для продвижения. В свою очередь я бы хотела ещё раз прорекламировать туристические поездки в Китай. В нашей стране есть не только мегаполисы, у нас изумительные маленькие городки и посёлки, где можно полностью погрузиться в нашу культуру. В последнее время у нас очень популярен ночной туризм. В Китае сегодня очень безопасно, можно смело гулять ночью, наслаждаться уличной кухней», — рассказала г-жа Пяо Яньфань.