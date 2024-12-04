«Мусорная реформа» в Крыму и новый законопроект: как изменятся тарифы

«У нас есть города с такой застройкой, где невозможно установить площадку так, как того требует СанПиН. И предлагают где-то пойти на уступки, упростить. Например, есть варианты одиночных контейнеров на территории без ограждений. Это все предстоит легализовать и определить, что меньше трех допускается устанавливать без ограждения с трех сторон. Будет закрываться, например, крышкой. Все эти нововведения проходят сейчас согласование в регионах. Разные рассматриваются форматы, идут дискуссии», — пояснила она.