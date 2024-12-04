«Мусорная реформа» в Крыму и новый законопроект: как изменятся тарифы

Депутаты и сенаторы разработали законопроект, позволяющий передавать функции по созданию и содержанию контейнерных площадок региональным операторам, документ внесли в Госдуму 27 ноября. Инициативу пояснили тем, что у муниципалитетов нет средств содержать площадку и окружающую территорию в чистоте, а также строить новые площадки. Это должно происходить за счет местных бюджетов.
По словам Жанны Дикой, сейчас в Крыму ответственность за содержание контейнерных площадок несет орган местного самоуправления или муниципалитет.
«И уже их право определять, кто непосредственно будет осуществлять содержание площадок. По-разному складывается в регионах практика, но в основном это берут на себя муниципалитеты. Около 99% контейнерных площадок в Крыму в их ведении», — сказала она.
Как уточнил Анатолий Петров, муниципалитет как собственник должен оградить и залить бетоном площадку для сбора мусора, организовать освещение, высадить вокруг зеленые насаждения, а также обустроить навес и место под раздельный сбор мусора.
«И своевременно они должно все дезинфицироваться, мыться — и контейнеры, и площадка. Все это делает собственник. Если, например, это площадка собственников многоквартирного жилого дома, то эта обязанность на них».
Он также выразил мнение, что если закон будет принят, «тариф надо будет увеличивать».
«Оператор убирает за счет тарифа, а содержание останется на муниципалитетах. То есть бюджету станет легче, но это ляжет на плечи населения», — предположил Петров.
Эту мысль подтверждает и гендиректор компании-регионального оператора «Крымэкоресурсы».
«Конечно, существует разница. Мы же действуем в рамках утвержденного тарифа. И эти расходы на данный момент не учтены», — отметила она.
Именно на муниципалитеты, а не на регионального оператора, по ее словам, ложится проблема вывоза навалов мусора на площадках. Проблему приходится иногда решать сообща — за дополнительные средства из бюджета в пользу компании.
«У нас в правилах определено, что все свыше куба считается уже навалами. Это свалка. И региональный оператор должен на это реагировать и сообщать собственнику контейнерной площадки. И должны муниципалы принять меры по ликвидации. Где-то они делают это самостоятельно, а где-то заказывают услуги у регионального оператора, только технику или механизированную уборку с вывозом», — сказала Дикая.
По ее словам, сейчас законопроект, предлагающий наделить операторов в регионах по обращению с ТКО правом создавать и содержать контейнерный площадки, еще обсуждается.
Кроме того, рассматриваются и другие положения, разработанные российским экологическим оператором, которые касаются ослабления требований к содержанию контейнерных площадок, сказала она.
«У нас есть города с такой застройкой, где невозможно установить площадку так, как того требует СанПиН. И предлагают где-то пойти на уступки, упростить. Например, есть варианты одиночных контейнеров на территории без ограждений. Это все предстоит легализовать и определить, что меньше трех допускается устанавливать без ограждения с трех сторон. Будет закрываться, например, крышкой. Все эти нововведения проходят сейчас согласование в регионах. Разные рассматриваются форматы, идут дискуссии», — пояснила она.
При этом Жанна Дикая отметила, что в двух городах Крыма — в Симферополе и Керчи — уже есть опыт заключения с региональным оператором контрактов на содержание контейнерных площадок.
Директор «ЖКХ-контроль» Петров добавил, что кому бы не принадлежали площадки для сбора мусора, там должна быть соответствующая информационная табличка с контактами того, кто по звонку приедет и все уберет.