Стало известно, сколько будут платить за электричество воронежцы в 2025 году

В Воронежской области утвердили тарифы на электричество для населения на 2025 год. Повышение ожидается с 1 июля. Об этом рассказали в региональном министерстве тарифного регулирования 3 декабря.
Для горожан, проживающих в домах, оборудованных газовыми плитами, стоимость увеличится на 65 копеек по отношению к декабрю 2024 года. Им придется платить не 5,27 ₽/кВт. ч, а уже 5,92 ₽/кВт. ч.
Горожане с электроплитами и электроотопителями, а также жители сельских населенных пунктов по стоимости «выиграют». Для них тарифы на свет будут традиционно ниже базовых на 30%. С 1 июля следующего года они составят 4,14 ₽/кВт. ч., а не 3,69 ₽/кВт. Ч. То есть, стоимость увеличилась на 45 копеек к декабрю 2024 года.
Как отметили в профильном министерстве, сохранились и понижающие коэффициенты для садоводческих некоммерческих объединений. И добавили, что новые диапазоны потребления электроэнергии утвердило Правительство РФ в ноябре 2024 года. Но пообещали, что для рядовых граждан изменения не станут критичными. Дифференциация затронет только тех, кто потребляет электроэнергию в коммерческих целях по тарифам для населения.
Информация о величине новых тарифов и диапазонах потребления электроэнергии Предоставлено «КП».
Так, тариф 1-го диапазона «льготный» установят в рамках предельных уровней. Он буде ежегодно индексироваться в соответствии с параметрами социально-экономического прогноза РФ. Его главная задача — поддержка социально незащищенных слоев граждан.
Тариф 2-го диапазона «экономически обоснованный». Он учитывает возмещение расходов на услуги по передаче электричества на уровне не ниже экономически обоснованного тарифа на эти услуги.
Тариф 3-го диапазона «как для коммерческих потребителей». Он формируется не ниже стоимости электроэнергии на низком уровне напряжения. При нем величина перекрестного субсидирования начнет снижаться.
Напомним, с января 2024 года в Воронежской области ввели дифференцированные тарифы на электроэнергию. Этой мерой власти хотели предупредить использование ресурса потребителями в коммерческих целях.