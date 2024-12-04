Стало известно, сколько будут платить за электричество воронежцы в 2025 году

Горожане с электроплитами и электроотопителями, а также жители сельских населенных пунктов по стоимости «выиграют». Для них тарифы на свет будут традиционно ниже базовых на 30%. С 1 июля следующего года они составят 4,14 ₽/кВт. ч., а не 3,69 ₽/кВт. Ч. То есть, стоимость увеличилась на 45 копеек к декабрю 2024 года.