В Волгоградской области продолжается борьба с незаконной рекламой

Как сообщает управление Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области, администрациям Котовского и Фроловского муниципальных районов были направлены предупреждения о демонтаже незаконно установленной рекламной конструкции и об утверждении схемы размещения рекламы. Администрация городского округа город Урюпинск получила предупреждение о демонтаже 8 незаконных конструкций.
Ранее волгоградское УФАС России выдавало предупреждение департаменту муниципального имущества администрации Волгограда о демонтаже незаконной рекламной арки. Демонтаж конструкции был выполнен.