В Волгоградской области продолжается борьба с незаконной рекламой

Как сообщает управление Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области, администрациям Котовского и Фроловского муниципальных районов были направлены предупреждения о демонтаже незаконно установленной рекламной конструкции и об утверждении схемы размещения рекламы. Администрация городского округа город Урюпинск получила предупреждение о демонтаже 8 незаконных конструкций.