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В Волгоградской области продолжается борьба с незаконной рекламой

УФАС выдало предупреждения о демонтаже незаконных рекламных щитов и конструкций в нескольких муниципальных районах Волгоградской области.

Как сообщает управление Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области, администрациям Котовского и Фроловского муниципальных районов были направлены предупреждения о демонтаже незаконно установленной рекламной конструкции и об утверждении схемы размещения рекламы. Администрация городского округа город Урюпинск получила предупреждение о демонтаже 8 незаконных конструкций.

Ранее волгоградское УФАС России выдавало предупреждение департаменту муниципального имущества администрации Волгограда о демонтаже незаконной рекламной арки. Демонтаж конструкции был выполнен.

ФАС