Итоги года: что нового принёс 2024-й в экономику Ленобласти?

«Меры поддержки появляются по мере их необходимости. Мы же ещё год назад не знали, допустим, какие-то вещи, которые связаны с семьями военнослужащих, с их реабилитацией и прочее. Поэтому, когда возникают проблемы, мы смотрим, сможем ли их решить. Если можем, принимаем решение, проработанное с исполнительной властью за счёт своих средств. Если нет, мы федералов через Совет законодателей, через нашу ассоциацию, Госдуму и Совет Федерации ставим в известность, что есть проблема, на которую нужно обратить внимание и решить».