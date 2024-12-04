В Екатеринбурге планируют построить Академию тенниса имени Владимира Белогазова

«У нас остается в планах проект теннисной академии имени Белоглазова, который будет реализован в Екатеринбурге. Через пару лет мы проведем “Уральскую шляпу” на новой площадке, которая станет точкой притяжения всех спортсменов», — рассказал Алексей Орлов, уверив в том, что под проект есть земля и подготовлено техзадание.
С 2021 года закрытый VIP-турнир по настольному теннису среди любителей «Уральская шляпа» носит имя Владимира Белоглазова — директора по общим вопросам УГМК, создателя клуба настольного тенниса при компании и инициатора турнира. Мероприятие проводится с 2003 года издательским домом «Коммерсантъ-Урал» и клубом настольного тенниса УГМК (одна из сильнейших команд Европы, действующих победитель Клубного чемпионата России).
Владимир Белоглазов родился в 1956 году в Свердловске, окончил Уральский политехнический институт (ныне УрФУ) по специальности «физика металлов». С 1979 по 2000 год прошел путь от инженера кафедры УПИ до заведующего межвузовской научно-исследовательской лабораторией, а затем директора НИИ проблем энергосбережения и автоматизации УГТУ-УПИ. Являлся кандидатом технических наук. С 2000 по 2002 год был директором по общим вопросам ОАО «Уралэлектромедь». С 2002 года являлся директором по общим вопросам ООО «УГМК-Холдинг». Ушел из жизни в феврале 2021 года.