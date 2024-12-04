В Екатеринбурге планируют построить Академию тенниса имени Владимира Белогазова

Владимир Белоглазов родился в 1956 году в Свердловске, окончил Уральский политехнический институт (ныне УрФУ) по специальности «физика металлов». С 1979 по 2000 год прошел путь от инженера кафедры УПИ до заведующего межвузовской научно-исследовательской лабораторией, а затем директора НИИ проблем энергосбережения и автоматизации УГТУ-УПИ. Являлся кандидатом технических наук. С 2000 по 2002 год был директором по общим вопросам ОАО «Уралэлектромедь». С 2002 года являлся директором по общим вопросам ООО «УГМК-Холдинг». Ушел из жизни в феврале 2021 года.