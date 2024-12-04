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Виталий Хоценко утвердил новые требования к омским летним кафе, продающим алкоголь

С 1 марта 2025 года таким заведениям придется получать новый документ, разрешающий торговлю спиртным.

Источник: Комсомольская правда

Виталий Хоценко распорядился установить требования к омским летним кафе, которые занимаются продажей алкоголя. С 1 марта 2025 года заведениям необходимо будет получать специальное разрешение.

Власти могут устанавливать требования к сезонным залам, торгующим спиртным. Региональное минэкономразвития провело встречу с руководителями предпринимательских объединений, представителями отраслевых министров и контрольно-надзорных ведомств. На ней обсуждались требования к летним кафе для продажи спиртного. Постановление подписал глава региона.

Документ будет выдаваться летним кафе после оценки следующих критерий: наличие правоустанавливающих документов на объект общепита и земельный участок, соответствие правилам благоустройства, наличие ограждения, вывески, расстояние от объекта общепита до сезонного зала — не более 10 метров.

Если сезонный зал находится на эксплуатируемой кровле или террасе — необходимо получить заключение специализированной организации о несущей способности конструкций. Разместить сезонный зал можно будет только с 1 апреля по 1 ноября.

Требования будут распространяться на сезонные залы при объектах общепита, продающим крепкий алкоголь, пиво, сидр и медовуху. Дополнительных лицензий получать не нужно.

Документ будет выдавать Минэкономразвития Омской области. Срок его действия — до 5 лет.

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