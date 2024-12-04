Виталий Хоценко утвердил новые требования к омским летним кафе, продающим алкоголь

Виталий Хоценко распорядился установить требования к омским летним кафе, которые занимаются продажей алкоголя. С 1 марта 2025 года заведениям необходимо будет получать специальное разрешение.
Власти могут устанавливать требования к сезонным залам, торгующим спиртным. Региональное минэкономразвития провело встречу с руководителями предпринимательских объединений, представителями отраслевых министров и контрольно-надзорных ведомств. На ней обсуждались требования к летним кафе для продажи спиртного. Постановление подписал глава региона.
Документ будет выдаваться летним кафе после оценки следующих критерий: наличие правоустанавливающих документов на объект общепита и земельный участок, соответствие правилам благоустройства, наличие ограждения, вывески, расстояние от объекта общепита до сезонного зала — не более 10 метров.
Если сезонный зал находится на эксплуатируемой кровле или террасе — необходимо получить заключение специализированной организации о несущей способности конструкций. Разместить сезонный зал можно будет только с 1 апреля по 1 ноября.
Требования будут распространяться на сезонные залы при объектах общепита, продающим крепкий алкоголь, пиво, сидр и медовуху. Дополнительных лицензий получать не нужно.
Документ будет выдавать Минэкономразвития Омской области. Срок его действия — до 5 лет.