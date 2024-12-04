В Башкирии увеличен налог для иностранцев, работающих по патенту

«Данный коэффициент устанавливается для того, чтобы приблизить налоговую нагрузку на иностранных граждан к налоговой нагрузке на жителей республики. Фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц для иностранных граждан, работающих в Башкортостане на основании патента, составит 6300 рублей. Данная сумма сопоставима с размером НДФЛ, который в следующем году будут уплачивать работники в сфере сельского хозяйства и строительства — отраслей, где наиболее востребован и широко применяется труд мигрантов», — пояснил председатель Государственного Собрания Константин Толкачев.