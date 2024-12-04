В Башкирии увеличен налог для иностранцев, работающих по патенту. В 2025 году мигранты будут платить налоги с коэффициентом 2,0239. Как сообщают в Госсобрании Башкирии, закон подписан главой республики.
«Данный коэффициент устанавливается для того, чтобы приблизить налоговую нагрузку на иностранных граждан к налоговой нагрузке на жителей республики. Фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц для иностранных граждан, работающих в Башкортостане на основании патента, составит 6300 рублей. Данная сумма сопоставима с размером НДФЛ, который в следующем году будут уплачивать работники в сфере сельского хозяйства и строительства — отраслей, где наиболее востребован и широко применяется труд мигрантов», — пояснил председатель Государственного Собрания Константин Толкачев.
Отметим, что по данным Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ, в январе-июле средняя заработная плата в строительстве составляла 65,9 тыс. рублей (НДФЛ 13% — 8 461 ₽), в сельском хозяйстве — 44,1 тыс. рублей (НДФЛ — 5 735 ₽).
По мнению законодателей, приведение в соответствие доходов людей, которые выполняют одну и ту же работу, с одной стороны, обеспечит защиту интересов наших граждан, а с другой — позволит сбалансировать спрос и предложение рабочей силы в случае ее дефицита.
Налоги иностранных работников должны принести консолидированному бюджету Башкортостана 828,5 млн рублей.