Воронежскими продуктами заинтересовались на крупнейшей выставке «Food Africa 2024»

— Единственный нерешенный нюанс по молочной продукции у нас связан с логистикой, потому что у этих товаров очень короткий срок транспортировки. Есть большой интерес к российским творогу, сметане. По другим товарам процессы уже пошли масштабные — в данный момент у нас грузится в порту Новороссийска высококачественный лен для Саудовской Аравии. Договор на 700 т. Это лен из Воронежской области, он используется в пекарнях.