Воронежскими продуктами заинтересовались на крупнейшей выставке «Food Africa 2024»

Воронежские товары представлены в рамках крупнейшей на африканском континенте международной выставки продуктов питания и напитков «Food Africa 2024». Агропромышленную продукцию региона на форуме в Египте представляет международный логист Тисер Альнасер, являющийся постоянным экспертом РИА «Воронеж». Выставка мирового уровня проходит с 3 по 5 декабря в Каире. Участники со всего мира оборудовали стенды на 4 га в Египетском международном выставочном центре.
Тисер Альнасер, международный логист
Здесь, на выставке в Каире, мы начали рекламировать не только сельхозтовары, но и готовую воронежскую продукцию — муку, крупы. Сейчас проявляется большой интерес к высококачественной муке.
В 2024 году — еще до выставки «Food Africa 2024» — через порт Новороссийска в южные страны были налажены поставки тысяч тонн воронежской пшеницы, кукурузы и ячменя. А когда в Африке и на Ближнем Востоке попробовали российский творог, то попросили привозить почаще и его.
Тисер Альнасер, международный логист
— Единственный нерешенный нюанс по молочной продукции у нас связан с логистикой, потому что у этих товаров очень короткий срок транспортировки. Есть большой интерес к российским творогу, сметане. По другим товарам процессы уже пошли масштабные — в данный момент у нас грузится в порту Новороссийска высококачественный лен для Саудовской Аравии. Договор на 700 т. Это лен из Воронежской области, он используется в пекарнях.
На выставочных площадях в Каире у Тисера Альнасера вместе с представителями бизнеса намечены встречи с депутатами египетского парламента и руководством местных регионов. По словам предпринимателя, многие из них уже изъявили желание посетить Воронежскую область для более близкого знакомства с агропромышленной и другими отраслями экономики региона с точки зрения их инвестиционной привлекательности.
В августе этого года в столице Черноземья состоялась пресс-конференция, посвященная мировой засухе, поставкам российского продовольствия за границу и акциям в Европе в поддержку Воронежа. На вопросы журналистов ответили иностранные эксперты XII Воронежского открытого медиафорума. Эксперты сошлись во мнении, что заменить российское зерно на иностранных рынках сегодня просто нечем.