В Перми директора строительной фирмы уволили за несуществующий прогул

Работая в строительной компании на руководящей должности, гражданин систематически в течение двух лет не получал зарплату в полном её объёме. Обратившись с иском о взыскании задолженности в суд, он только на заседании узнал, что был уволен за прогул, хотя дисциплинарного проступка не совершал.