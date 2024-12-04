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В Перми директора строительной фирмы уволили за несуществующий прогул

В дело вмешались судебные приставы.

Источник: Комсомольская правда

В Перми руководителю строительной фирмы систематически не выплачивали зарплату, а потом и вовсе незаконно уволили. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по региону.

Работая в строительной компании на руководящей должности, гражданин систематически в течение двух лет не получал зарплату в полном её объёме. Обратившись с иском о взыскании задолженности в суд, он только на заседании узнал, что был уволен за прогул, хотя дисциплинарного проступка не совершал.

Суд установил, что действия работодателя были незаконными. Во избежание негативных последствий компания восстановила работника в должности.