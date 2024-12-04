В Перми директора строительной фирмы уволили за несуществующий прогул

В Перми руководителю строительной фирмы систематически не выплачивали зарплату, а потом и вовсе незаконно уволили. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по региону.
Работая в строительной компании на руководящей должности, гражданин систематически в течение двух лет не получал зарплату в полном её объёме. Обратившись с иском о взыскании задолженности в суд, он только на заседании узнал, что был уволен за прогул, хотя дисциплинарного проступка не совершал.
Суд установил, что действия работодателя были незаконными. Во избежание негативных последствий компания восстановила работника в должности.