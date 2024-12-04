1,6 километра лееров монтируют на скоростной и опасной дороге во Владивостоке

Еще один скоростной участок во Владивостоке вскоре станет безопаснее. Речь о дороге на Выселковой, где довольно часто происходят автомобильные аварии. Разделить транспортные потоки и защитить машины от вылета на встречную полосу поможет леерное ограждение, монтаж которого начался в конце ноября. На участке трудится довольно многочисленная бригада, поэтому дело продвигается оперативно. Журналист «КП» уже побывал на месте и оценил объемы проделанной работы.
Леерами разделят встречные потоки практически по всей длине Выселковой. Речь об участке от пересечения с Лоскутова (поворот на «Китай-город») до перекрестка Анны Щетининой — Выселковая — Днепровская. Осенью администрация Владивостока провела электронный аукцион по поиску подрядчика, по его итогам контракт заключили с ООО «Дальстройпроект». Стоимость работ на обширной территории составит чуть более 17,3 миллиона рублей. Помимо самих лееров, общая протяженность которых 1 600 метров, предстоит установить дорожные знаки, создать островки безопасности, обновить разметку.
Работы стартовали 29 ноября. Так как ограждение само по себе тяжелое, да и крепить его довольно сложно, при выгрузке на участке одновременно может работать около 10 человек. Отличное подспорье для специалистов — копер (техника для установки барьерного ограждения). С ним работа продвигается быстро. Менее чем за неделю подрядчики смонтировали ограждение от перекрестка с Лоскутова до Выселковой, 81.
Ограждение должно снизить аварийность на дороге с интенсивным трафиком, а также пресечь попытки пешеходов перебегать в неположенных местах. Вдоль всей улицы находятся многочисленные автомобильные и мебельные магазины, мастерские, шиномонтажные сервисы, пит-стопы, строительные компании, АЗС и многое другое. Словом, мест для посещения хоть отбавляй, поэтому так важно сделать улицу более безопасной.
Стоит отметить, что частично Выселковая уже оборудована леерами. Ограждения от поворота на «Китай-город» до Рудневского моста установили еще в 2020 году. Учитывая, что поблизости находится щебеночной карьер, и по выделенной полосе в направлении Снеговой и обратно постоянно курсируют большегрузы, леера крайне актуальны.
«КП — Владивосток» ранее подробно рассказывала о многочисленных ДТП на Выселковой, при этом зачастую автомобили как раз вылетали на полосу, предназначенную для встречного движения. Надеемся, что с появлением лееров сократятся пробки и участок станет гораздо безопаснее. Специалисты администрации Владивостока просят автомобилистов быть внимательными и осторожными, заблаговременно скидывать скорость и с пониманием отнестись к временным заторам в связи с установкой ограждения.
После основных работ предстоит обновить разметку и установить знаки. Милана СОКОЛ.
«Согласно контракту, завершить работы необходимо до конца года, но подрядчик намерен сделать все быстрее», — прокомментировали в пресс-службе мэрии.
Напомним, ранее больше километров лееров заменили на объездной трассе Де-Фриз — Седанка — Патрокл. Работы проводили специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» («СГТ»). Также сотрудники отдела обеспечения безопасности городской службы привели в порядок леерное ограждение на Маковского. В ближайшее время монтаж защитной дорожной конструкции, общей протяженностью 700 метров, выполнят на Некрасовском путепроводе. Всего же с начала года сотрудник «СГТ» отремонтировали и заменила 6 380 метров ограждений.