1,6 километра лееров монтируют на скоростной и опасной дороге во Владивостоке

Работы стартовали 29 ноября. Так как ограждение само по себе тяжелое, да и крепить его довольно сложно, при выгрузке на участке одновременно может работать около 10 человек. Отличное подспорье для специалистов — копер (техника для установки барьерного ограждения). С ним работа продвигается быстро. Менее чем за неделю подрядчики смонтировали ограждение от перекрестка с Лоскутова до Выселковой, 81.