В Иркутской области приняли бюджет на 2025−27 годы

На сессии Заксобрания Иркутской области во втором и третьем чтении приняли бюджет на 2025−27 годы, сообщили irk.aif.ru в правительстве региона.
Объём доходов бюджета увеличили на 30,7 млрд рублей — до 291,3 млрд. Эти цифры изменились, в том числе, за счёт перераспределения между регионами средств из федерального бюджета. Расходная часть составят 298,9 млрд.
По словам губернатора Игоря Кобзева, эти средства пойдут на строительство, модернизацию и оснащение школ и детсадов, бесплатное горячее питание для учеников; на развитие высокотехнологичной медицинской помощи и санавиации, модернизацию поликлиник, амбулаторий и ФАПов, а также на меры соцподдержки, развитие культуры и спорта.
Дополнительные 7,5 млрд рублей направят в дорожную сферу, — 2,2 млрд — на развитие лесного хозяйства. Получат добавочное финансирование такие направления как формирование современной городской среды (+1,1 млрд) и жилищное строительство (+0,7). Часть денег пойдёт на развитие сельских территорий, туризм, молодежную политику и экологию. Как подчеркнули в правительстве, главный финансовый документ закладывает почти 37% средств (117,3 млрд) на поддержку районов и отдельных поселений.
В 2026 и 2027 годах доходы области планируются в размере 302,4 и 316,7 млрд рублей, расходы — 278,1 и 288,7 млрд.