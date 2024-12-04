В Иркутской области приняли бюджет на 2025−27 годы

По словам губернатора Игоря Кобзева, эти средства пойдут на строительство, модернизацию и оснащение школ и детсадов, бесплатное горячее питание для учеников; на развитие высокотехнологичной медицинской помощи и санавиации, модернизацию поликлиник, амбулаторий и ФАПов, а также на меры соцподдержки, развитие культуры и спорта.