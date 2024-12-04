В Омске может не хватить сотрудников для ремонта тепловых сетей

На прошедшем сегодня, 4 декабря, заседании комитета по вопросам ЖКХ в горсовете депутаты обсудили проблему, которая может встать перед городскими тепловыми сетями уже очень скоро. В следующем году Омск получит почти 500 миллионов рублей на ремонт коммуникаций, а за последующие два года — ещё 1,2 миллиарда.