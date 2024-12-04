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В Омске может не хватить сотрудников для ремонта тепловых сетей

Сергей Фролов предложил «Тепловой компании» заранее подумать о том, где брать бригады на лето.

Источник: Om1 Омск

На прошедшем сегодня, 4 декабря, заседании комитета по вопросам ЖКХ в горсовете депутаты обсудили проблему, которая может встать перед городскими тепловыми сетями уже очень скоро. В следующем году Омск получит почти 500 миллионов рублей на ремонт коммуникаций, а за последующие два года — ещё 1,2 миллиарда.

Руководитель муниципальной «Тепловой компании» Владимир Дмитриев рассказал депутатам, что после получения денег с ремонтом проблем не будет. Однако глава комитета Сергей Фролов в этом усомнился.

Фролов предложил руководителям коммунальных предприятий заранее подготовиться к лету. Найти бригады, лично встретиться, договориться с ними, вовремя объявить торги, проследить, чтобы все желающие успели подать документы. «А то получится, что июнь месяц, деньги есть, бригад нет, в августе набрали кого попало», — предостерёг бывших коллег Сергей Фролов.

ЖКХ