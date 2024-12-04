Стоимость строительства школы в Гурьевске выросла почти на 700 млн рублей

Сейчас в Гурьевске строится школа на ул. Лазурной, она должна быть рассчитана на 1500 мест. Общая сумма работ, по представленным чиновником документам, составила свыше 3,4 млрд рублей. Глава местной администрации Сергей Подольский в конце марта 2024 года на заседании заксобрания заявил, что власти надеются на сдачу объекта «в ближайшие год-полтора». В апреле жители пожаловались, что возведение школы остановилась, а со стройки пропала вся техника. Тогда гурьевская администрация заявила, что работы возобновятся и завершатся до конца 2024 года. В ноябре губернатор Алексей Беспрозванных заявил о решении достроить учебное учреждение, несмотря на остановку работ. «В планах — закончить строительство к концу следующего года, дать старт учёбе 1 сентября 2026 года», — написал тогда глава региона.