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В Красноярске ищут дегустатора шаурмы с зарплатой от 150 тысяч рублей

Вакансия предполагает гибкий график работы с возможностью частичной занятости.

Источник: Комсомольская правда

Сеть стритфуда в Красноярске ищет дегустатора шаурмы с зарплатой от 150 тысяч рублей. Судя по объявлению, размещенному на сайте по поиску работы, главная обязанность соискателя — осуществлять контроль качества в заведениях на улицах Ястынская и Академика Вавилова.

Будущий сотрудник должен ежедневно давать оценку качества 2−3 видов шаурмы и напитков, а затем заполнять отчеты. Вакансия предполагает гибкий график работы с возможностью частичной занятости.

Прием заявок от соискателей еще продолжается. Кстати, опыт работы от претендентов на должность не требуется.

Ранее мы писали, что хоккеистки красноярской «Бирюсы» сыграют с женской сборной КНДР.