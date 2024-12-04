В Красноярске ищут дегустатора шаурмы с зарплатой от 150 тысяч рублей

Сеть стритфуда в Красноярске ищет дегустатора шаурмы с зарплатой от 150 тысяч рублей. Судя по объявлению, размещенному на сайте по поиску работы, главная обязанность соискателя — осуществлять контроль качества в заведениях на улицах Ястынская и Академика Вавилова.