Считает «зайцев» и запрещает курить водителю: чем удивил цифровой троллейбус, который поедет по Екатеринбургу

В Екатеринбург привезли 13 новых троллейбусов с автономным ходом модели «Синара-6254». В среду, 4 декабря, их осмотрел глава города Алексей Орлов. Презентация прошла в Орджоникидзевском троллейбусном депо. Что интересно, новые машины по незнанию очень легко спутать с автобусами. Когда они не подключаются к контактной сети, антенны у них убираются в конструкцию крыши.
— Есть с чем сравнивать, — сказал мэр Алексей Орлов на презентации. — Мы приехали в депо на троллейбусе 33 маршрута, который прошел уже больше двух миллионов километров. В нем удобств для пассажиров никаких. А это (модель «Синара-6254») уже самая современная машина — цифровой троллейбус. Буквально две недели назад мы заключили контракт, провели конкурсные процедуры. Конкурс выиграла компания «Синара-Транспортные Машины». Производство находится в Челябинске. Сегодня пришла уже 13 машина.
Новый троллейбус — полностью низкопольный. При этом машина умеет наклоняться в сторону остановки, чтобы зайти в салон было еще легче. Рулевое управление сделано с гидроусилителем. По идее это должно обеспечивать более плавный ход. Внутри есть анатомические сиденья, автоматическая система пожаротушения и, конечно, usb-порты, чтобы смартфон заряжать. Правда, в отличие от другого современного общественного транспорта Екатеринбурга, располагаются они не на стенках, а на поручнях.
Имеется и система для бесконтактной оплаты проезда. Огнетушители убраны в специальные кейсы. Много камер наблюдения. Под потолком висят информационные экраны. На них выводится, например, сколько до следующей остановки осталось ехать в минутах и в метрах.
Кстати, над каждым входом в троллейбусе висит датчик подсчета пассажиров. Он подключен к системе оплаты проезда, поэтому водитель и кондуктор будут всегда знать, сколько пассажиров вошло в салон на остановке и сколько из них не оплатили проезд. Салон для водителя тоже современный.
— Здесь очень удобная регулировка сидений, — отметил глава города, сидя за рулем троллейбуса. — До мелочей все продумано — есть даже, где повесить одежду. Причем здесь не крючок, а вешалка.
Плюс кабина оборудована системой, которая остановит троллейбус, если водитель вдруг потеряет сознание. О ЧП она сообщит в диспетчерскую. Кстати, курить, сидя за рулем, теперь не получится — обнаружив сигарету во рту водителя, система потребует немедленно прекратить это дело.
В салоне больше 100 мест в целом. Из них сидячих — 30. Ожидается, что поедут новые троллейбусы по маршрутам 26, 28, 31, 33, 34 и 37. Но пока точно не известно, когда же их можно будет увидеть на дорогах. Ориентировочно — с начала 2025 года.
— Будем проводить обкатку и с нового года ставить эти машины на линии, — сказал глава города. — Будем делать так, чтобы весь город почувствовал наличие новых троллейбусов. Все-таки нам удалось благодаря поддержке президента и губернатора практически наполовину обновить троллейбусный парк. У нас чуть более 200 машин в парке сегодня. И 100 из них уже новые инновационные цифровые троллейбусы. Будем и дальше заниматься этим. На следующий год уже приступим к долгожданному обновлению трамвайного парка. На 15 трамваев уже предусмотрены деньги в бюджете.
Также глава Екатеринбурга отметил, что в мэрии ищут варианты финансирования для того, чтобы ускорить обеспечение новых трамвайных линий в Академическом и Солнечном новыми составами.