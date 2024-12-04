Считает «зайцев» и запрещает курить водителю: чем удивил цифровой троллейбус, который поедет по Екатеринбургу

— Будем проводить обкатку и с нового года ставить эти машины на линии, — сказал глава города. — Будем делать так, чтобы весь город почувствовал наличие новых троллейбусов. Все-таки нам удалось благодаря поддержке президента и губернатора практически наполовину обновить троллейбусный парк. У нас чуть более 200 машин в парке сегодня. И 100 из них уже новые инновационные цифровые троллейбусы. Будем и дальше заниматься этим. На следующий год уже приступим к долгожданному обновлению трамвайного парка. На 15 трамваев уже предусмотрены деньги в бюджете.