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Каждый десятый продукт в свердловских магазинах оказался опасным

В Свердловской области почти 10% отобранных Россельхознадзором проб пищевой продукции не соответствуют показателям качества и опасны для здоровья и жизни. Об этом сообщили ЕАН в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства.

Источник: Известия

Ведомство за 11 месяцев 2024 года отобрало 346 проб пищевой продукции, в 31 пробе выявлены несоответствия требованиям по показателям качества и безопасности. Показательны примеры с молочной продукцией.

Так, из 126 проб молочных продуктов 24 (19%) не соответствуют требованиям безопасности.

Кроме того, из 102 проб, отобранных на фальсификацию в части замены молочного жира жирами немолочного происхождения, 22 пробы (21,5%) не соответствовали требованиям нормативных документов.

Также инспекторы проанализировали качество и безопасность молочной продукции, которую поставляют в социальные учреждения Свердловской области. Из 46 проб молочной продукции 10 проб (21,7%) не соответствовали нормам, еще 10 из 40 исследованных проб, взятых от сливочного масла, показали фальсификацию продукта.

С целью пресечения производства фальсифицированной продукции информация регулярно направляется Россельхознадзором в ГУ МВД России по Свердловской области для рассмотрения вопроса о возможности привлечения должностных лиц к уголовной ответственности. Эти сведения доносятся до комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.