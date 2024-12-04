Каждый десятый продукт в свердловских магазинах оказался опасным

Ведомство за 11 месяцев 2024 года отобрало 346 проб пищевой продукции, в 31 пробе выявлены несоответствия требованиям по показателям качества и безопасности. Показательны примеры с молочной продукцией.
Так, из 126 проб молочных продуктов 24 (19%) не соответствуют требованиям безопасности.
Кроме того, из 102 проб, отобранных на фальсификацию в части замены молочного жира жирами немолочного происхождения, 22 пробы (21,5%) не соответствовали требованиям нормативных документов.
Также инспекторы проанализировали качество и безопасность молочной продукции, которую поставляют в социальные учреждения Свердловской области. Из 46 проб молочной продукции 10 проб (21,7%) не соответствовали нормам, еще 10 из 40 исследованных проб, взятых от сливочного масла, показали фальсификацию продукта.
С целью пресечения производства фальсифицированной продукции информация регулярно направляется Россельхознадзором в ГУ МВД России по Свердловской области для рассмотрения вопроса о возможности привлечения должностных лиц к уголовной ответственности. Эти сведения доносятся до комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.