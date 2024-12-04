В Самарской области выявили случай сноса нерасселенного дома

«Если мы не будем напрямую общаться с людьми, мы никогда не решим проблему расселения жителей аварийных домов. Девять семей из Самары должны были расселить до 2018 года, а мы с ними спорим в суде. Когда провели рабочие встречи с этими гражданами, они нам заявили: “Вы нас зачем расселяете? У нас дом не аварийный. Оставьте нас в покое”. И в результате с двух домов местная власть сняла статус аварийных. Люди успокоились», — привел пример прокурор.