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В Самаре оштрафовали бывшего регоператора и перевозчиков на 187 млн рублей

Бывший оператор по обращению с ТКО и перевозчики заключили антиконкурентное соглашение.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная антимонопольная служба Росси выявила серьезное нарушение в сфере обращения с ТКО в Самарской области. Оказалось, что бывший региональный оператор и пять транспортных компаний нарушили антимонопольное законодательство. Они заключили антиконкурентное соглашение, чтобы ограничить число потенциальных участников в торгах. Речь идет по аукционы на вывоз ТКО, которые проводились в Самарской области с 2019 по 2021 годы.

— Общая сумма начальных максимальных цен торгов, в рамках которых заключены и реализованы антиконкурентные соглашения, составила более 31 миллиарда рублей, — сообщает УФАС Самарской области.

Также выяснилось, что перевозчики тоже сговорились, чтобы не «ронять» цены на торгах. За картельный сговор экс-регоператора и транспортные компании оштрафовали на 187 миллионов рублей, в том числе более 107 рублей штрафа выписали бывшему регоператору. Компании пытались оспорить это решение, но не получилось. Штраф им пришлось оплатить, деньги уже поступили в федеральный бюджет.

ФАС