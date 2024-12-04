Суд заставил омского бизнесмена снести незаконное строение

Департамент имущественных отношений обратился в суд после того, как бизнесмен не платил аренду за занимаемую площадь в 177 кв. м. Суд удовлетворил иск и обязал нарушителя освободить землю.
Несмотря на вынесенное решение, предприниматель не спешил исполнять требования суда и был 12 раз привлечён к административной ответственности. В результате судебные приставы ограничили его выезд за границу и запретили регистрацию недвижимости и транспорта.
Тем не менее, после введения мер, бизнесмен принял решение снести незаконное строение. Напомним, ранее мы писали, что группа омских вымогателей пыталась украсть 1,4 млн рублей у сына погибшего бойца СВО.