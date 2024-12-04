Зарплаты екатеринбургских воспитателей вырастут вдвое

ЕАН сообщал, что в 2024 году средняя зарплата в Свердловской области составила 75 245 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 21,9%. Региональный показатель отстает от общероссийского — средняя зарплата по стране составляет 83 709 рублей. В организациях бюджетной сферы показатели средней заработной платы в образовании — 59 502 рубля, в сфере культуры — 68 188 рублей, в здравоохранении — 67 500 рублей.