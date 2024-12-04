Губернатор Кубани: ВРП края за три года вырос почти вдвое

«В 2021 году ВРП (валовой региональный продукт) был 3 трлн руб. В 2022 году — 3,5 трлн руб., в 2023 году — 4 трлн руб. А по итогам этого года ВРП Кубани — 5,5 трлн руб. Опять-таки за счет промышленности и в целом, и той политики, которую мы проводим. За три года, даже за пять такой видимый результат получить сложно, но он уже есть», — отметил губернатор.