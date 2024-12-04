Год туризма Узбекистана стартовал в Китае

Гостям мероприятия рассказали о туристическом потенциале РУз и реформах, реализованных в сфере туризма в последние годы. Также для них подготовили концертную программу и дегустацию блюд узбекской кухни.
Заместитель министра культуры и туризма Китая Лу Инчуань отметил, что Узбекистан становится привлекательным туристическим направлением для граждан Китая.
Генсек Международной туристской организации (ООН-Туризм) Зураб Пололикашвили отметил высокий туристический потенциал республики и выразил готовность к продолжению тесного сотрудничества в сфере туризма.
Перспективы взаимодействия стороны обсудили в ходе бизнес-форума по туризму и инвестициям, а также встреч в формате B2B.
«В рамках Года туризма Узбекистана в Китае планируется организация в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Ханчжоу, Сиане, Тяньцзине, Шэньчжэне, Чэнду и многих других городах культурных, туристических и экономических мероприятий, визитов, показов специальных репортажей в китайских СМИ».