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Год туризма Узбекистана стартовал в Китае

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. В Пекине состоялась церемония открытия Года туризма Узбекистана в Китае, сообщает ИА «Дунё».

Источник: Depositphotos

Гостям мероприятия рассказали о туристическом потенциале РУз и реформах, реализованных в сфере туризма в последние годы. Также для них подготовили концертную программу и дегустацию блюд узбекской кухни.

Заместитель министра культуры и туризма Китая Лу Инчуань отметил, что Узбекистан становится привлекательным туристическим направлением для граждан Китая.

Генсек Международной туристской организации (ООН-Туризм) Зураб Пололикашвили отметил высокий туристический потенциал республики и выразил готовность к продолжению тесного сотрудничества в сфере туризма.

Перспективы взаимодействия стороны обсудили в ходе бизнес-форума по туризму и инвестициям, а также встреч в формате B2B.

«В рамках Года туризма Узбекистана в Китае планируется организация в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Ханчжоу, Сиане, Тяньцзине, Шэньчжэне, Чэнду и многих других городах культурных, туристических и экономических мероприятий, визитов, показов специальных репортажей в китайских СМИ».

говорится в сообщении.
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