Губернатор Кубани: строительство соцобъектов превышает олимпийский год

Сегодня, 4 декабря, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отвечает на вопросы жителей края на «Прямой линии» (18+) в эфире местного телеканала, сообщает ИА KrasnodarMedia.
В начале трансляции глава отметил, что в регионе идет активное строительство социальных объектов. На текущий момент их количество превышает по объемам олимпийский год. Вениамин Кондратьев выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за реализацию нацпроектов.
Напомним, с начала действия национальных проектов на Кубани инвестировано 330 млрд рублей, в том числе свыше 150 млрд из федерального бюджета. В этом году объем финансирования составил 72 млрд рублей. В Краснодарском крае реализуют 13 нацпроектов, ключевые из них: «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги», «Здравоохранение», «Образование» и «Культура».