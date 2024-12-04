Губернатор Кубани: строительство соцобъектов превышает олимпийский год

Напомним, с начала действия национальных проектов на Кубани инвестировано 330 млрд рублей, в том числе свыше 150 млрд из федерального бюджета. В этом году объем финансирования составил 72 млрд рублей. В Краснодарском крае реализуют 13 нацпроектов, ключевые из них: «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги», «Здравоохранение», «Образование» и «Культура».